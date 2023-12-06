Украинский ИИ-стартап Respeecher привлек 1 миллион долларов инвестиций

Украинский стартап Respeecher, который создает голоса для Голливуда и ААА игр благодаря искусственному интеллекту, объявил о привлечении инвестиций в сумме 1 миллиона долларов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"К раунду присоединились предприниматель Гэри Вайнерчук и фонды ffVC Poland, SID Venture Partners, Bad Ideas, а также ICU. Привлеченные средства используют чтобы масштабироваться и в дальнейшем развивать этическое направление стартапа", - говорится в сообщении.

Стартап стал известным, в частности, благодаря воспроизведению голосов Дарта Вейдера и Люка Скайуокера для сериалов "Звездных Войн", а также в 2023 - голоса Виктора Вектора для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

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Также Respeecher будет воспроизводить голос Эдит Пиаф для биографического кино Warner Music.

Соучредитель и СЕО Respeecher Александр Сердюк заявил, что привлеченные инвестиции "помогут продолжать превращать сервисный бизнес в платформу с усилением этической компоненты".

"Мы расширили (и расширяем) команду и планируем усилить сразу несколько компонентов компании: технологическую уникальность, наш маркетплейс голосов, коммуникационные продукты, в том числе помощь пациентам, имеющим недостатки голоса.

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Также мы продолжаем делать проект, который в мире может сделать только Respeecher - воспроизведение голосов в качестве, которое уважает Голливуд, постепенно становясь все более весомым и надежным партнером как для гигантов оригинального контента, так и креаторов с очень ограниченными бюджетами", - добавил он.

В предыдущем раунде стартап привлек три миллиона инвестиций от Techstars, Comcast, ffVC, Technexus, Acrobator, ICU и на сегодня общая сумма инвестиций составляет $4M.

Главный офис компании - в Киеве. Команда состоит из 50 человек, которую Respeeche планирует расширять в ближайшее время.

Respeecher - украинский стартап, который с помощью искусственного интеллекта позволяет одному человеку разговаривать голосом другого. Компания, основанная в 2018 Александром Сердюком, Дмитрием Белевцовым и Грантом Рибером, создает синтетические голоса для Голливуда и AAA игр. Эта AI технология стримилась на Paramount+, Showtime, Disney+ и HBO.

В 2021 стартап выиграл Emmy Awards за воспроизведение голоса президента Никсона в документальном фильме Event of Moon Disaster.

Экономическая правда