ГИЯРУ второй раз продлило сверхурочную работу энергоблока №1 Пивденноукраинской АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) продлила проектный срок эксплуатации энергоблока №1 Пивденноукраинской АЭС на 10 лет – до 2 декабря 2033 года.

Об этом сообщило министерство энергетики 6 декабря.

"По результатам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, коллегия ГИЯРУ признала обоснованной возможность безопасной эксплуатации энергоблока", - говорится в сообщении.

По словам главы ГИЯРУ Олега Корикова, при принятии решения о продлении лицензии регулятор руководствовался соблюдением норм ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации энергоблока.

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Это второе продление проектного срока эксплуатации блока №1 ПАЭС.

Глава Минэнерго Герман Галущенко отметил, что после завершения следующих 10 лет эксплуатации энергоблок №1 ПАЭС станет первым в Украине блоком мощностью 1000 МВт, работающим 50 лет.

"Это не первое решение продлить эксплуатацию энергоблока, но есть особенность сегодняшнего дня. Продление проходило без длительной остановки блока, что позволило выработать дополнительную электроэнергию. Я рад, что мы оптимизируем все процессы. Это важно с точки зрения энергетической безопасности государства", - сказал министр.

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Напоминаем:

Энергоблоки №1-3 ПАЭС были введены в эксплуатацию соответственно 18 октября 1983 года, 6 апреля 1985 года и 29 декабря 1989 года.

Первый энергоблок оснащён реакторной установкой производства "Ижорских заводов" в Санкт-Петербурге.

В 2013 году Пивденноукраинская АЭС продлила срок эксплуатации первого энергоблока на 10 лет.

23 марта 2016 года энергоблок №1 Пивденноукраинской АЭС был отключён от энергосистемы Украины для устранения неисправности системы регулирования турбины.

19 сентября 2022 года российские войска осуществили ракетный обстрел промышленной зоны Пивденноукраинской атомной электростанции. Как сообщили в ГП НАЭК "Энергоатом", российская ракета взорвалась в 300 метрах от ядерного реактора, где образовалась воронка диаметром 4 м и глубиной 2 м.

23 ноября 2022 года на Пивденноукраинской АЭС произошла аварийная остановка энергоблоков из-за ракетных обстрелов российскими оккупантами.