Все разделы
Укр / Рус

Кабмин разработал перечень признаков, которые могут свидетельствовать о даче взятки

Среда, 6 декабря 2023, 17:21 - Лия Ильченко
 
Getty Images

Кабинет министров разработал перечень обстоятельств и фактов, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на законопроект №10319, зарегистрированный в парламенте 5 декабря.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

В то же время, как следует из названия документа, проект был разработан с целью учета положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Реклама:

Законопроектом вносятся определенные изменения в Налоговый кодекс Украины.

По информации Мельничука, Налоговый кодекс будет дополнен:

  • понятиями, "которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства"
  • положениями, при выявлении которых "контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины".

По результатам проверок, Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных обстоятельствах и фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток.

Реклама:
Налоговая взятка
Реклама:
Материалы по теме
"Черная пятница" для бюджета: как торговые сети уменьшают налоги с помощью электронных книг 29 ноября 2023, 09:15
Чтобы осудить за взятки экс-главу ГНА на Одесчине, правоохранителям понадобилось почти 4 года 9 ноября 2023, 11:32
Налоговая подсчитала, сколько бизнесов украинцы открыли или ликвидировали за границей с 2022 6 ноября 2023, 20:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте