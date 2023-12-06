Кабмин разработал перечень признаков, которые могут свидетельствовать о даче взятки

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Кабинет министров разработал перечень обстоятельств и фактов, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на законопроект №10319, зарегистрированный в парламенте 5 декабря.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

В то же время, как следует из названия документа, проект был разработан с целью учета положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

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Законопроектом вносятся определенные изменения в Налоговый кодекс Украины.

По информации Мельничука, Налоговый кодекс будет дополнен:

понятиями, "которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства"

положениями, при выявлении которых "контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины".

По результатам проверок, Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных обстоятельствах и фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток.

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