Кабмин разработал перечень признаков, которые могут свидетельствовать о даче взятки
Кабинет министров разработал перечень обстоятельств и фактов, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком взятки должностному лицу иностранного государства.
Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук со ссылкой на законопроект №10319, зарегистрированный в парламенте 5 декабря.
Текст законопроекта на данный момент отсутствует.
В то же время, как следует из названия документа, проект был разработан с целью учета положений Рекомендаций Совета Организации экономического сотрудничества и развития относительно налоговых мер для дальнейшей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.
Законопроектом вносятся определенные изменения в Налоговый кодекс Украины.
По информации Мельничука, Налоговый кодекс будет дополнен:
- понятиями, "которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства"
- положениями, при выявлении которых "контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем Национального антикоррупционного бюро Украины".
По результатам проверок, Налоговая будет сообщать НАБУ о выявленных обстоятельствах и фактах, которые могут свидетельствовать о даче взяток.