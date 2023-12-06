Заказчики в Prozorro теперь могут обосновать необходимость закупки благодаря новой функции
В государственной системе онлайн-закупок Prozorro появилось поле, в котором можно обосновать целесообразность закупки – нововведение должно помочь улучшить коммуникацию заказчиков и государства с обществом во время войны.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Несоответствие многих закупок условиям военного времени вызывает справедливое раздражение в обществе, поэтому очевидно, что эта сфера должна двигаться к максимальной обоснованности потребностей. В то же время, очень часто скандалы возникают именно потому, что государственные и местные заказчики не объясняют как следует, чем именно вызвана та или иная потребность в закупке, и почему критически ее провести именно сейчас", - отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.
Добавить обоснование можно в специальном поле в годовом плане закупок или к объявлению торгов, или во время или после их проведения. Редактировать поле или предоставить дополнительную информацию можно в любой момент, однако на сайте будет отображаться история изменений.
Функция будет доступна для любых закупок, без привязки к ожидаемой стоимости, предмету закупки или типу процедуры.
Найти обоснование можно будет на странице тендера, нажав кнопку "Перейти к обоснованию и плану закупки".
Заказчик может внести в это поле любую информацию, которую считает необходимой, а также добавить ссылку на документы, если это необходимо.
"Мы рекомендуем отметить, почему эту закупку необходимо осуществить именно сейчас, для чего она, как поможет предприятию осуществлять деятельность или какую пользу принесет обществу", – пояснили в Минэкономики.
Также в ведомстве подчеркнули, что важно не путать этот инструмент с обоснованием ожидаемой стоимости по постановлению Кабинета Министров Украины №710 или обоснованием заключения прямого договора вне Prozorro по постановлению №1178. В отличие от них новое поле на сайте Prozorro не обязательно для заполнения.
Напоминаем:
Всемирный банк одобрил использование системы Prozorro для всех финансируемых в Украине проектов.