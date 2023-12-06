Заказчики в Prozorro теперь могут обосновать необходимость закупки благодаря новой функции

В государственной системе онлайн-закупок Prozorro появилось поле, в котором можно обосновать целесообразность закупки – нововведение должно помочь улучшить коммуникацию заказчиков и государства с обществом во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Несоответствие многих закупок условиям военного времени вызывает справедливое раздражение в обществе, поэтому очевидно, что эта сфера должна двигаться к максимальной обоснованности потребностей. В то же время, очень часто скандалы возникают именно потому, что государственные и местные заказчики не объясняют как следует, чем именно вызвана та или иная потребность в закупке, и почему критически ее провести именно сейчас", - отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Добавить обоснование можно в специальном поле в годовом плане закупок или к объявлению торгов, или во время или после их проведения. Редактировать поле или предоставить дополнительную информацию можно в любой момент, однако на сайте будет отображаться история изменений.

Реклама:

Функция будет доступна для любых закупок, без привязки к ожидаемой стоимости, предмету закупки или типу процедуры.

Найти обоснование можно будет на странице тендера, нажав кнопку "Перейти к обоснованию и плану закупки".

Заказчик может внести в это поле любую информацию, которую считает необходимой, а также добавить ссылку на документы, если это необходимо.

Реклама:

"Мы рекомендуем отметить, почему эту закупку необходимо осуществить именно сейчас, для чего она, как поможет предприятию осуществлять деятельность или какую пользу принесет обществу", – пояснили в Минэкономики.

Также в ведомстве подчеркнули, что важно не путать этот инструмент с обоснованием ожидаемой стоимости по постановлению Кабинета Министров Украины №710 или обоснованием заключения прямого договора вне Prozorro по постановлению №1178. В отличие от них новое поле на сайте Prozorro не обязательно для заполнения.

Напоминаем:

Всемирный банк одобрил использование системы Prozorro для всех финансируемых в Украине проектов.