В ОП не подтверждают открытие аэропорта "Борисполь" в ближайшей перспективе

Возобновление полетов из аэропорта "Борисполь" является желаемой, но пока недостижимой целью.

Об этом заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк в эфире программы "Аргумент".

По его словам, большая часть существенных позитивных изменений реальны только при сценарии, в котором Россия начнет терпеть стратегическое поражение на линии фронта.

Возобновление рейсов в "Борисполе" осложняется несколькими задачами, с которыми необходимо справиться Украине.

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"Это может обсуждаться, может происходить подготовка. И она происходит, в том числе - в "Борисполе". Однако вопросы безопасности должны быть более объемно и более существенно решены", - сказал Подоляк.

Во-первых, по его словам, необходимо, чтобы интенсивность воздушного террора со стороны России снизилась.

Во-первых, необходимо, чтобы интенсивность воздушного террора со стороны России снизилась.

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"А мы с вами прекрасно понимаем, что интенсивность не снижается, несмотря на тот факт, как говорит президент, что начался новый этап войны", - заявил Подоляк.

Поэтому, пока Украине не удастся решить вопрос с безопасностью, об открытии нового хаба для воздушных перевозок сложно говорить.

"Если можно будет решить вопрос безопасности, тогда можно будет разговаривать о той или иной логистике, в том числе логистике воздушных перевозок", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, необходимы договоренности с партнерами для увеличения поставок необходимых Украине систем ПВО.

"Я думаю, что здесь будет много разных решений. И сейчас эти решения где-то уже логистически завершены. Имеется в виду, что уже идут поставки", - уточнил Подоляк.

Во-вторых, по словам Подоляка, необходимо проанализировать, как Россия будет именно этой зимой использовать свои силы для воздушных атак: авиацию, дроны и тому подобное.

Напоминаем:

1 декабря глава Офиса президента Андрей Ермак выразил убеждение, что вскоре аэропорт "Борисполь" снова будет отправлять и принимать воздушные суда, поскольку "теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта".