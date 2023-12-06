Цены на нефть достигают самого низкого уровня с начала лета

getty images

По состоянию на 6 декабря цены на нефть не изменились существенно после падения до самого низкого уровня с ноября.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что февральские фьючерсы марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по 77,2 долл за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии.

Также январские фьючерсы на WTI дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже на 6 центов, до 72,26 долл за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 0,72 долл (1%) - до 72,32 долл за баррель.

Реклама:

Обе марки завершили торги 5 декабря на самых низких отметках с 6 июля.

"Участники рынка и аналитики выражают сомнения относительно того, будут ли страны ОПЕК+ придерживаться условий добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) в первом квартале 2024 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман позже отметил, что ограничение на добычу может быть продлено в случае необходимости.

Реклама:

Добавляется, что инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти, за неделю до 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс. баррелей.

Минэнерго США обнародует свои данные позже в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Экономическая правда.