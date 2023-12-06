Курс валют на 6 декабря: сколько стоят доллар и евро

6 декабря наличный доллар подешевел на черном рынке, но подорожал в банках, евро подешевел.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,34 – 37,42 грн против котировок в 37,27 – 37,89 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,39 – 40,58 грн против курса 40,42 – 40,69 грн за евро накануне.

Реклама:

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,9 – 37,45 грн (курс на 5 декабря – 36,9 – 37,4 грн);

Евро – 40,0 – 40,69 грн (курс на 5 декабря – 40,0 – 40,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;

Ощадбанк – 36,8 – 37,45 грн;

Укрэксимбанк – 36,7 – 37,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

Реклама:

Экономическая правда