Курс валют на 6 декабря: сколько стоят доллар и евро
Среда, 6 декабря 2023, 09:39 -
6 декабря наличный доллар подешевел на черном рынке, но подорожал в банках, евро подешевел.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 09:30 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 37,34 – 37,42 грн против котировок в 37,27 – 37,89 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,39 – 40,58 грн против курса 40,42 – 40,69 грн за евро накануне.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,9 – 37,45 грн (курс на 5 декабря – 36,9 – 37,4 грн);
- Евро – 40,0 – 40,69 грн (курс на 5 декабря – 40,0 – 40,75 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;
- Ощадбанк – 36,8 – 37,45 грн;
- Укрэксимбанк – 36,7 – 37,4 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.
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Экономическая правда
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