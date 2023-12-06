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Twitch прекращает работу в Южной Корее из-за финансовых трудностей

Среда, 6 декабря 2023, 09:15 - Игорь Пилипив
 
getty images

Стриминговое подразделение компании Amazon Twitch прекратит свою деятельность в Южной Корее в феврале 2024 года из-за высоких операционных расходов и сетевых сборов. 

Об этом сообщает Reuters. 

По словам генерального директора Дэна Кленси, Twitch в Южной Корее работает со значительными убытками, и пока нет путей для того, чтобы бизнес работал более стабильно в этой стране.

Отмечается, что оплата за пользование сетью в Корее все еще в 10 раз дороже, чем в большинстве других стран. Кленси добавил, что компания прилагает значительные усилия для снижения операционных расходов, чтобы оставаться в бизнесе.

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Добавляется, что в марте Twitch уволил более 400 сотрудников после того, как рост количества пользователей и доходов не оправдал ожиданий.

Напомним: 

Российский суд оштрафовал группу Match Group, которая управляет сервисом знакомств Tinder на 104 тыс долл и стриминговый сервис Twitch на 135 тыс долл за повторную неспособность локализовать данные в соответствии с законодательством РФ.

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