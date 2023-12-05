Кабмин начинает принимать заявки на экспорт 4 видов агропродукции в Болгарию
Правительства Украины и Болгарии согласовали процедуру экспорта некоторых видов агропродукции. Так, согласована процедура верификации экспорта в Болгарию четырех культур - рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины по итогам онлайн-встречи министров.
Отмечается, что режим верификации предусматривает выдачу лицензий после двусторонних консультаций со страной, в которую будет осуществляться экспорт.
Министры также договорились тщательно отслеживать перемещение агропродукции, добавили в ведомстве.
"Сейчас для нас важно использовать все возможности для экспорта агропродукции, теперь имеем еще одну. Правительство Болгарии отменило ограничения и поддержало наш план действий по верификации и согласованию экспорта отдельных видов сельскохозяйственных товаров.
Наконец все технические вопросы между нашими странами согласованы и украинское правительство может начать прием заявок от экспортеров", - заявил глава украинского Минагро Николай Сольский.
Экономическая правда