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Кабмин начинает принимать заявки на экспорт 4 видов агропродукции в Болгарию

Вторник, 5 декабря 2023, 19:07 - Алексей Павлыш
 
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Правительства Украины и Болгарии согласовали процедуру экспорта некоторых видов агропродукции. Так, согласована процедура верификации экспорта в Болгарию четырех культур - рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины по итогам онлайн-встречи министров.

Отмечается, что режим верификации предусматривает выдачу лицензий после двусторонних консультаций со страной, в которую будет осуществляться экспорт.

Министры также договорились тщательно отслеживать перемещение агропродукции, добавили в ведомстве.

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"Сейчас для нас важно использовать все возможности для экспорта агропродукции, теперь имеем еще одну. Правительство Болгарии отменило ограничения и поддержало наш план действий по верификации и согласованию экспорта отдельных видов сельскохозяйственных товаров.

Наконец все технические вопросы между нашими странами согласованы и украинское правительство может начать прием заявок от экспортеров", - заявил глава украинского Минагро Николай Сольский.

Экономическая правда

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Минагрополитики аграрии Украина Болгария экспорт
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