В Украине вдвое больше коррозионного капитала, чем конструктивного – исследование

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Доля внутреннего частного конструктивного капитала в Украине составляет около 22%, зато коррозионного (включая бизнес олигархов) - около 46%.

Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

По определению, которое предлагают эксперты, коррозионный капитал представляет непрозрачные потоки капитала без рыночной ориентации, который может использоваться для политического давления, влияния на экономическую и социальную сферы.

Почти половина от всего коррозионного капитала - это бизнес олигархов, остальные - компании, которые в частности, имеют непрозрачное происхождение капитала, нарушают правила конкуренции или избегают уплаты налогов.

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Коррозионный капитал доминирует в промышленных секторах экономики, таких как металлургия, добыча угля, нефти, распределение электроэнергии и природного газа и тому подобное.

Зато конструктивный капитал - это бизнес, который эффективно управляется, и служит прозрачным, ориентированным на рынок и подотчетным целям. Такой капитал распространен в сферах, в которых влияние олигархов является малым, а именно IT, ритейл и т.д., пояснили в ЦЭС.

Среди другого капитала - государственная и коммунальная собственность (20%) и конструктивный иностранный капитал (12%).

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"Расширение конструктивного капитала на другие сферы создаст предпосылки для более быстрого экономического роста.

По мнению опрошенных руководителей бизнеса достичь этого можно путем установления единых правил игры для всех участников рынка и масштабной дерегуляции", - резюмировали в ЦЭС.

Экономическая правда