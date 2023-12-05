По программе "єОселя" уже выдали ипотек на 8 миллиардов
В рамках государственной программы льготных кредитов "єОселя" уже выдали кредиты для 5,4 тысяч семей на 8 миллиардов гривень.
Об этом свидетельствуют данные из Правительственного портала.
С 27 ноября по 1 декабря выдано 206 кредитов на сумму 307,7 млн грн. Среди участников программы:
- 104 военнослужащих и силовиков;
- 53 семьи без жилья;
- 18 педагогов;
- 17 медиков;
- 7 внутренне перемещенных лиц;
- 5 ученых;
- 2 ветерана.
Количество аккредитованных банками застройщиков по указанной программе возросло до 14 из 26 в процессе строительства.
В программе "єОселя" принимают участие семь банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Сэнс банк.
Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении "Дія".
Напоминаем:
На 14 ноября по программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" более 4800 украинских семей взяли кредиты на общую сумму 7 миллиардов гривен.