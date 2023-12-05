Все разделы
Укр / Рус

По программе "єОселя" уже выдали ипотек на 8 миллиардов

Вторник, 5 декабря 2023, 17:18 - Анастасия Жарикова

В рамках государственной программы льготных кредитов "єОселя" уже выдали кредиты для 5,4 тысяч семей на 8 миллиардов гривень.

Об этом свидетельствуют данные из Правительственного портала.

С 27 ноября по 1 декабря выдано 206 кредитов на сумму 307,7 млн грн. Среди участников программы:

  • 104 военнослужащих и силовиков;
  • 53 семьи без жилья;
  • 18 педагогов;
  • 17 медиков;
  • 7 внутренне перемещенных лиц;
  • 5 ученых;
  • 2 ветерана.

Количество аккредитованных банками застройщиков по указанной программе возросло до 14 из 26 в процессе строительства.

Реклама:

В программе "єОселя" принимают участие семь банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Сэнс банк.

Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении "Дія".

 
правительственный портал

Напоминаем:

Реклама:

На 14 ноября по программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" более 4800 украинских семей взяли кредиты на общую сумму 7 миллиардов гривен.

ипотека недвижимость
Реклама:
Материалы по теме
Кэшбек за обучение на контракте: остался месяц, чтобы воспользоваться налоговой скидкой. Как это сделать? 1 декабря 2023, 13:00
Программа "єОселя": банки выдали льготных кредитов на 7 миллиардов 14 ноября 2023, 15:09
Программа "єВідновлення": правительство урегулировало вопрос использования компенсаций за уничтоженное имущество 3 ноября 2023, 17:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте