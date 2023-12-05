По программе "єОселя" уже выдали ипотек на 8 миллиардов

В рамках государственной программы льготных кредитов "єОселя" уже выдали кредиты для 5,4 тысяч семей на 8 миллиардов гривень.

Об этом свидетельствуют данные из Правительственного портала.

С 27 ноября по 1 декабря выдано 206 кредитов на сумму 307,7 млн грн. Среди участников программы:

104 военнослужащих и силовиков;

53 семьи без жилья;

18 педагогов;

17 медиков;

7 внутренне перемещенных лиц;

5 ученых;

2 ветерана.

Количество аккредитованных банками застройщиков по указанной программе возросло до 14 из 26 в процессе строительства.

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В программе "єОселя" принимают участие семь банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк и Сэнс банк.

Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении "Дія".

правительственный портал

Напоминаем:

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На 14 ноября по программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" более 4800 украинских семей взяли кредиты на общую сумму 7 миллиардов гривен.