В Раде анонсировали повышение акциза на автогаз втрое

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Глава финкомитета ВР Данила Гетманцев анонсировал повышение акциза на автогаз втрое и заявил, что это перспектива нескольких месяцев.

Об этом он заявил во время своего выступления на конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов Petroleum & LPG Ukraine 2023, которая проходит в Киеве, передает enkorr.

По его словам, новая ставка должна быть на уровне 160-170 евро за 1000 литров.

"Единственный аргумент, почему раньше акциз на газ был низким, заключается в том, что когда-то на рынке LPG были более сильные лоббисты, чем на рынке бензинов. Соотношение должно быть в энергоемкости. Если применяем эту логику при ставке на бензин 213 евро за 1000 л, ставка на газ должна быть 160-170 евро. Это европейская практика", - сказал Гетманцев.

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Он также сообщил, что поступления средств в бюджет от акцизов и НДС в этом году составили около 60 млрд грн.

Напоминаем:

С 1 июля налоги на топливо в Украине вернулись на уровень, который действовал до полномасштабного вторжения России в Украину. То есть, НДС составил до 20%, акциз на бензин - до 213 евро, на дизтопливо - до 139 евро за 1000 л. Акциз на автогаз составляет 52 евро за 1000 л.

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В течение ноября средняя стоимость автогаза в рознице выросла на 30%.

Ранее Гетманцев уже высказывался за то, что акциз на автогаз должен быть увеличен. По его словам, идея увеличения акциза на автогаз обсуждается на уровне Кабинета министров.