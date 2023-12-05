Цены на нефть не изменились после падения до самого низкого уровня с ноября

Цены на нефть эталонных марок держатся на уровне ранних торгов, несмотря на то, что накануне они опустились до минимума с ноября. Это связано с опасениями, что страны ОПЕК+ не смогут полностью сократить добычу нефти.

Об этом сообщает Enkorr.

Отмечается, что цена февральских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 78,03 долл за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты снизились в цене на 0,85 долл (1,1%), до 78,03 долл за баррель.

Также котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на бирже NYMEX повысились на 5 центов и составили 73,09 долл за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 1,03 долл (1,4%) - до 73,04 долл за баррель.

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Издание объясняет, что снижение добычи со стороны ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти в первом квартале следующего года, но без дальнейших мер во втором квартале на глобальном рынке может возникнуть профицит объемом 1 млн б/с.

Кроме того, тот факт, что ограничения производства нефти являются добровольными, повышает скептицизм по соблюдению условий соглашения, добавили аналитики.

Экономическая правда

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