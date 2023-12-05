До 100 тысяч на открытие бизнеса: Минсоцполитики перезапустило программу для малообеспеченных
Министерство социальной политики перезапустило ранее разработанную программу "Рука помощи", согласно которой неработающие граждане из малообеспеченных семей могут получить кредит на начало или развитие собственного дела.
Об этом говорится в сообщении министерства.
"Министерство перезапустило разработанную ранее программу "Рука помощи". Она направлена на помощь малообеспеченным лицам в открытии собственного дела", - отметили в Минсоцполитики.
Суть программы состоит в том, что неработающие трудоспособные лица из малообеспеченной семьи могут получить одноразовую беспроцентную возвратную помощь в размере до 100,5 тыс. грн для открытия или развития собственного дела.
Финансовая помощь дается на приобретение оборудования и материалов, необходимых для развития собственного бизнеса. Граждане могут получить беспроцентный кредит от государства сроком на 3 года.
Помощь должна быть возвращена или по истечении трехлетнего срока с даты ее получения, одной суммой (в течение 30 календарных дней), или досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.
"Важно: сумма возвращаемой финансовой помощи уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ", - подчеркивают в министерстве.
Однако помощь не нужно возвращать, если предприниматель уплатил налоги, сборы и ЕСВ в сумме, превышающей сумму предоставленной помощи; в первый год с даты получения помощи, по направлению центра занятости, трудоустроил не менее 2-х человек из малообеспеченных семей сроком не менее, чем на два года.
Для получения кредита человек должен обратиться в ближайший Центр занятости и подать заявление о предоставлении финансовой помощи, бизнес-план и справку о несудимости в созданную Комиссию по вопросам предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи.
В состав Комиссии входят представители центра занятости, представители органов социальной защиты населения, органов местного самоуправления, территориальных органов ГНС, организаций работодателей и профсоюзов (по согласию). Далее Комиссия рассматривает поданные документы и после заседания направляет лицу письменное уведомление о принятом решении.
"Если решение положительное, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
Программа "Рука помощи" была разработана совместно с Всемирным банком, в 2016-20198 гг. она была успешно пропилотирована в ряде регионов.