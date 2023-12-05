Курс валют на 5 декабря: наличный евро дешевеет

5 декабря наличная гривня укрепилась против евро на черном рынке и в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:25 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,97 – 37,38 грн против котировок в 36,71 – 37,37 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,47 - 40,71 грн против курса 40,54 - 40,83 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,9 – 37,4 грн (курс на 4 декабря – 36,8 – 37,4 грн);

Евро – 40,0 – 40,75 грн (курс на 4 декабря – 40,05 – 40,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:

Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;

Ощадбанк – 36,8 – 37,4 грн;

Укрэксимбанк – 36,65 – 37,35 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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Экономическая правда.