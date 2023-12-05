Курс валют на 5 декабря: наличный евро дешевеет
Вторник, 5 декабря 2023, 09:42 -
5 декабря наличная гривня укрепилась против евро на черном рынке и в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:25 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 36,97 – 37,38 грн против котировок в 36,71 – 37,37 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,47 - 40,71 грн против курса 40,54 - 40,83 грн за евро накануне.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 36,9 – 37,4 грн (курс на 4 декабря – 36,8 – 37,4 грн);
- Евро – 40,0 – 40,75 грн (курс на 4 декабря – 40,05 – 40,9 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара таковы:
- Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;
- Ощадбанк – 36,8 – 37,4 грн;
- Укрэксимбанк – 36,65 – 37,35 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.
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Экономическая правда.
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