Украина получила от USAID арматуру для строительства защиты энергообъектов для защиты энергообъектов

фото: агентство восстановления

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры получило первую партию арматуры для строительства сооружений второго уровня защиты объектов энергоинфраструктуры по программе, финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

"Агентство восстановления получит 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений второго уровня защиты. Это защита от дронов и шахедов. Уже с марта текущего года вокруг основной сети Укрэнерго возводятся бетонные конструкции.

Всего ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях. Проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.

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Компания закупает металл у украинского производителя, а уже с производства он транспортируется на строительство. Первая партия уже применяется на строительстве", - отчитались в ведомстве.

"Получаем металл в качестве благотворительной помощи. Это важный вклад в защиту энергетической инфраструктуры Украины и быстрого строительства защитных сооружений.

Сейчас происходит доставка первой партии металла. На сегодня получили около 5 тысяч тонн арматуры, которую уже используют при сооружении антидронових защитных сооружений в западных, центральных и южных регионах", - заявила заместитель председателя Агентства восстановления Валерия Иванова.

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Экономическая правда