"Укрнафта" запускает очередную высокодебитную скважину на западе Украины

УКРНАФТА

ПАО "Укрнафта" пробурила очередную скважину в пределах одного месторождения на западе Украины, с начальным суточным дебитом нефти 25-30 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В процессе строительства объекта открыли проектный горизонт и с помощью геофизических исследований установили его перспективность в плане нефтедобычи", - отметил директор "Укрнафты" Сергей Корецкий.

Работы провели в сжатые сроки: ствол общей протяженностью 1244 м пробурили за 32 дня.

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В "Укрнафте" напомнили, что это уже третья скважина, пробуренная компанией в 2023 году в пределах одного конкретного месторождения.

До конца года на этом же месторождении должно быть построено еще три скважины.

Перспективные пласты в разрезе новой скважины залегают в интервалах глубин 886-1122 м, их общая нефтенасыщенная толщина – более 120 м

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При этом уточняется, что в настоящее время осуществлена перфорация залежей в интервале 1085-1122 м, что составляет около 30% от общей толщи нефтенасыщенных пластов стрийских отложений. Происходит процесс освоения.

Напоминаем:

"Укрнафта" в 2023 году намерена пробурить девять новых скважин, в 2024 году – 30. Компания ставит стратегической целью к 2027 году удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно. В соответствии с последним прогнозом добычу нефти в 2023 году планируется увеличить на 4%, до 1,405 млн тонн.

"Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, являющаяся оператором национальной сети АЗС из 537 станций, из которых действуют 456.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция. 5 ноября 2022 года ставка Верховного главнокомандующего ВСУ приняла решение о передаче государству на долю корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам, которой сейчас управляет Минобороны.