В Грузии новый рекорд по покупке недвижимости россиянами

С января по ноябрь 2023 года граждане России купили в Грузии недвижимости больше, чем за весь 2022 год.

Об этом сообщает грузинское издание Business Media со ссылкой на Минюст страны.

В частности, в текущем году россияне приобрели в Грузии 5780 квартир.

Выросло и число купленных гражданами РФ земельных участков в Грузии. С января по ноябрь 2023 года граждане РФ приобрели 1872 участка.

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Для сравнения, за весь 2022 год: в прошлом году граждане РФ купили в Грузии 5424 квартиры. Если добавить к этому числу покупки квартир теми, у кого есть и российское, и грузинское гражданство, получится 6062 квартиры за 2022 год.

Кроме того, за весь 2022 год россияне купили 1625 участков в стране.

Напоминаем:

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Ранее в оппозиции предлагали ограничить предоставление видов на жительство для россиян, аргументируя это, среди прочего, тем, что они массово выкупают жилье и другую недвижимость и это привело к росту цен и стоимости аренды для грузинских граждан.

Статистика за 2022 год свидетельствует, что граждане РФ составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время. Более 40% жилья, купленного в Грузии иностранцами, приобрели именно россияне.

Украинцы оказались на третьем месте, после граждан Израиля..

По данным соцопроса, проводившегося весной, 79% грузин выступают за то, чтобы для граждан РФ отменили безвизовый режим, но правящая партия не поддерживает такой шаг.

По данным МВД Грузии, в 2022 году в республику въехали 1,46 млн россиян.