В Украине впервые построят тепличный комплекс, обогреваемый геотермальной энергией

Представительство венгерской компании, развивающей геотермальную энергетику в Европе - ООО "Триосан Холдинг Украина" инвестирует 68 млн в строительство во Львовской области тепличного комплекса, который будет работать с использованием геотермальной энергии.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Это первый такой проект в Украине. Более того, подобных проектом всего несколько во всем мире.

В тепличном комплексе будут выращивать томаты, огурцы, перец и салат. Площадь тепличного комплекса составит 15 га. Работой обеспечат 180 человек.

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Как уточнили в Львовском облсовете, под строительство тепличного комплекса в с. Години (Мостиская громада, Яворовский р-н) будет выделено 29,7 га.

Отапливать теплицу будут с помощью геотермальной скважины, которую построят рядом на 4,5 га территории.

"Поскольку основные поставщики из Херсонской и Запорожской областей находятся во временной оккупации и в Украине дефицит тепличных овощей, это очень актуальный проект. … Использование геотермальных ресурсов позволит теплицам не зависеть от газоснабжения. В частности, экономия газа в год составит 8 млн куб. м. Таким образом, будет возможность поставлять овощи по доступным ценам", - заявил глава Львовской ОВА.

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Строительство планируют начать в 2024 году, а в 2025-м запустят в работу первую очередь. Полностью строительство тепличного комплекса планируется завершить к 2028 году.

Расходы на строительство покроет ООО "Триосан Холдинг Украина", которое уже заключило договор с американской финансовой компанией, сообщил Козицкий.

Кроме того, Львовская ОВА, Львовский облсовет и "Триосан Холдинг Украина" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает объединение интеллектуальных и административных ресурсов для эффективной реализации проекта.

"Строительство такой теплицы на Яворовщине – это первый шаг по внедрению геотермальной энергии на территории страны, поэтому он имеет важный потенциал для Львовской области", - резюмировали в Львовской ОВА.

Напоминаем:

Triosan Holding – венгерская компания, основанная в Будапеште в 2015 году.

ООО "Триосан Холдинг Украина" основано в 2020 году во Львове. По данным сайта youcontrol.com.ua, Учредителями и бенефициарами являются Александр и Юрий Ковальчуки, которым принадлежит по 50% акций. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. грн.