Все разделы
Укр / Рус

Закупочные цены на свинину падают, ажиотажа перед праздниками не будет – отраслевая ассоциация

Понедельник, 4 декабря 2023, 14:22 - Лия Ильченко
 
Getty Images

Цены на свинину на рубеже по состоянию на начало декабря продолжают снижение и составляют 65-68 грн/кг, опустившись на 10% лишь за последние две недели.

Об этом сообщает ассоциация "Свиноводы Украины".

"Средневзвешенная цена заготовки вторую неделю теряет 5% против предыдущей, составив 66,1 грн/кг. К этой отметке тяготеют средние цены на западе и в центре, в то время как на востоке и юге они несколько выше", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, мясо свиней убойных кондиций на прошлой неделе преимущественно закупали по 65-68 грн/кг, хотя эпизодически звучали цены как ниже, так и выше упомянутой минимальной планки. 

Реклама:

Как уверяют аналитики, существенно меньшие поставки импортного сырья в конце осени почти нивелируют внешнее влияние на цены закупки.

В этой связи производители не ожидают ценового ажиотажа перед Новым годом.

"Большинство заготовителей не ожидают предпраздничного ажиотажа на рынке", - утверждают в ассоциации. 

Реклама:

Однако прогнозы от отдельных представителей мясопереработки неоднозначны из-за снижения закупки переработчиками мяса и сокращения ими объемов запасов. 

По их мнению, в первой декаде месяца и в канун праздников цена закупки должна возобновиться.

свинина мясо цены
Реклама:
Материалы по теме
На Полтавщине в течение двух недель обнаружили африканскую чуму свиней уже в трех районах 13 ноября 2023, 18:51
На Киевщине обнаружили новые очаги вспышки африканской чумы свиней 17 октября 2023, 20:14
Почему мясо дорожает, когда корма в Украине дешевеют 30 июня 2022, 09:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте