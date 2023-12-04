Закупочные цены на свинину падают, ажиотажа перед праздниками не будет – отраслевая ассоциация

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Цены на свинину на рубеже по состоянию на начало декабря продолжают снижение и составляют 65-68 грн/кг, опустившись на 10% лишь за последние две недели.

Об этом сообщает ассоциация "Свиноводы Украины".

"Средневзвешенная цена заготовки вторую неделю теряет 5% против предыдущей, составив 66,1 грн/кг. К этой отметке тяготеют средние цены на западе и в центре, в то время как на востоке и юге они несколько выше", - говорится в сообщении.

По данным ассоциации, мясо свиней убойных кондиций на прошлой неделе преимущественно закупали по 65-68 грн/кг, хотя эпизодически звучали цены как ниже, так и выше упомянутой минимальной планки.

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Как уверяют аналитики, существенно меньшие поставки импортного сырья в конце осени почти нивелируют внешнее влияние на цены закупки.

В этой связи производители не ожидают ценового ажиотажа перед Новым годом.

"Большинство заготовителей не ожидают предпраздничного ажиотажа на рынке", - утверждают в ассоциации.

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Однако прогнозы от отдельных представителей мясопереработки неоднозначны из-за снижения закупки переработчиками мяса и сокращения ими объемов запасов.

По их мнению, в первой декаде месяца и в канун праздников цена закупки должна возобновиться.