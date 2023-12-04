Запасы газа в ЕС к началу зимы все еще оставались рекордными, но уже опустились ниже 95%

Вследствие более холодных погодных условий, европейская газовая отрасль, обладая все еще рекордными по величине за свою историю запасами, еще до начала зимы начала активно их расходовать.

Об этом со ссылкой на статистику Gas Infrastructure Europe сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, средняя температура воздуха в ноябре в Европе оказалась почти на градус холоднее, чем годом ранее. В этих условиях в конце ноября суточные отборы газа из подземных хранилищ газа в Европе превысили средний пятилетний уровень тех же дней в полтора раза.

Европейская газовая отрасль все еще обладает рекордными по величине за свою историю запасами. Согласно даннім Gas Infrastructure Europe, текущий уровень запасов на 10 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

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Но еще до начала зимы запасы уже опустились до 94,39%.

При этом, декабрь 2023 года, согласно текущему прогнозу погоды, может быть в Европе довольно холодным: на 2 градуса морознее прошлого декабря и более чем не три градуса ниже климатической нормы.

"Это станет дополнительным катализатором расхода запасов газа из хранилищ", - говорится в сообщении.

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При этом, "уровень запасов природного газа в Европе стал ключевым индикатором для мирового рынка", напоминает агентство.

Спотовая цена газа в Европе в пятницу выросла на 5%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне 488 долларов за тысячу кубометров.

Вырос разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне 580 долларов а тысячу кубометров; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - долларов 487 а тысячу кубометров.

В то же время. регион все еще продолжает закачку газа.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщил, что принял от "Газпрома" заявку на транспортировку в Европу на 4 декабря в объеме 42,1 млн куб. м. Номинация на 3 декабря была 42 млн куб. м.

Европейские терминалы по приему СПГ в ноябре работали со средней производительностью 62%, с начала декабря их средняя загрузка составляет 60%.

Состояние запасов в американских подземных хранилищах газа приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт.

Текущий уровень запасов в США - 80%, на 7 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.