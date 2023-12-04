Семь государственных АО начали продажу активов на аукционах в Прозорро.Продажи

Первые семь государственных акционерных обществ, полностью принадлежащих государству, начали продажу своих активов по новым правилам через онлайн-аукционы в электронной торговой системе Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, электронные торги по продажам и аренде имущества объявили Укрпочта, Национальная общественная телерадиокомпания Украины, Укрзализныця, Укрбуд, Украгролизинг, ВСМПО Титан Украина и Объединенная горно-химическая компания.

"Реализация активов государственных АО на прозрачных онлайн-аукционах – еще один шаг к повышению эффективности управления публичными активами. Это также обеспечит прозрачность и подотчетность для владельца этих компаний – государства", – отметила первый вице-премьер – министерша экономики Юлия Свириденко.

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Эти государственные АО объявили уже около 450 онлайн-аукционов в системе Прозорро.Продажи. Из них почти 250 электронных торгов по продаже активов и еще 200 по аренде имущества этих акционерных обществ.

Общая стартовая сумма выставленных на торги активов составляет более четверти миллиарда гривен.

В Прозорро.Продажи отметили, что среди АО, которыми единолично владеет государство, первыми начали объявлять торги как уже работающие с системой компании, так и новые организаторы электронных аукционов, а именно — Укрбуд, Украгролизинг и Титан Украина.

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Среди выставленных на торги активов – нежилые здания, производственные мощности, здания почтовых отделений, офисные помещения в Киеве, Одессе, Кропивницком, Житомире, Ужгороде и других городах.

Участие в аукционах, объявленных государственными АО, может принимать каждый желающий, в том числе иностранные граждане.

Вся информация о ходе и результатах аукционов по реализации активов государственных акционерных обществ будет доступна всем желающим в публичном модуле аналитики bi.prozorro.sale.

По новым правилам, вступившим в силу 2 месяца назад, акционерные общества будут продавать и сдавать в аренду свои активы на государственных онлайн-аукционах Прозорро.Продажи.

Ранее государственные АО не обязаны были продавать через конкурентные электронные торги свое имущество, а определяли способы отчуждения и аренды в собственных порядках согласно законодательству о деятельности АО.

Напоминаем:

На 10 ноября с начала войны с помощью аукционов в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи" в бюджеты разных уровней привлекли более 20 миллиардов гривень.

Экономическая правда