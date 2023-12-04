Порошенко-младший, Ахметов, Пинчук, Коломойский: лидеры рынка переработки сменились

После начала полномасштабной войны в Украине сменились предприятия-лидеры рынка переработки.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Так, вторжение и оккупация части территорий привели к потере позиций двух компаний-гигантов - "ММК им. Ильича" и "Азовсталь", принадлежавших группе СКМ Рината Ахметова. В 2021 году именно ММК Ильича занимал 1 место топа. Вместе эти бизнесы зарабатывали почти половину от состояния топ-10 в 2021 году.

Еще одна компания, которая занимала 5 место в рейтинге 2021 года - "Днепровский меткомбинат" (ИСД Тарута-Мкртчан) - в первый год полномасштабного вторжения стала банкротом.

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В то же время в топ попали другие компании Рината Ахметова, а также - Порошенко-младшего, Виктора Пинчука и Игоря Коломойского.

Так, в топ-10 попали сразу три компании группы СКМ Рината Ахметова: "Запорожсталь", которая стала лидером в 2022 году даже несмотря на то, что ее доход и уменьшился почти вдвое и составил 46,92 млрд грн. Также в рейтинге "Камет-Сталь", которая в первый год полномасштабной войны увеличила свой доход почти вдвое, до 37,85 млрд грн. Еще одно предприятие - "Запорожкокс" - также увеличило доход на 22% и заработало 15,81 млрд грн.

На компании Ахметова приходится 42% от совокупного дохода топ-10 предприятий сферы.

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На втором месте рейтинга, осталось предприятие "Арселормиталл Кривой Рог" (владелец - иностранный инвестор), несмотря на то, что доход компании сократился больше всего - аж на 60%, до 43,82 млрд грн.

В рейтинг лучших бизнесов в сфере перерабатывающей промышленности также вошли две компании Виктора Пинчука: "Интерпайп Нико Тьюб", доход которой в 2022 году увеличился на 11% и составил 16,49 млрд грн, и "Днепросталь", доход которой уменьшился на четверть и составил 10,85 млрд грн. Вместе на предприятия Пинчука приходится 11% от общего дохода топ-10.

Бизнес группы "Приват" Игоря Коломойского также попал в топ-10 - речь идет о "Никопольском заводе ферросплавов". В первый год полномасштабного вторжения завод в Никополе потерял половину дохода и с заработками в 11,39 млрд грн спустился на три пункта рейтинга.

В противовес металлургам, компании пищевой промышленности в первый год полномасштабной войны увеличили свое состояние, Так, "Катеринопольский элеватор", принадлежащий группе МХП Юрия Косюка, увеличил доход на 11%.

Компания Алексея Порошенко "Рошен" (группа "Укрпроминвест") - на 4%. Увеличив свой доход на 2%, в рейтинг также попала компания "Дельта Вилмар Украина".

В то же время в целом совокупный доход топ-10 компаний перерабатывающей промышленности сократился почти в полтора раза за первый год полномасштабной войны. Лидеры рынка - металлургические и пищевые компании - заработали 240,46 млрд.

240,46 млрд грн заработали топ-10 компаний перерабатывающей промышленности за 2022 год. Это в 1,4 раза меньше по сравнению с совокупным доходом этих компаний в 2021 году - 355,55 млрд грн.

Первый год полномасштабной изменил не только доход, но и состав топ-10 компаний перерабатывающей промышленности: в перечень вошли 7 компаний металлургического комплекса и 3 компании пищевой промышленности. Для сравнения, в 2021 году в рейтинг лидеров входили 8 компаний металлургии и 2 компании пищевой промышленности с совокупным доходом в 556,37 млрд грн.