Апелляция оставила без изменений приговор экспредседателю Госавиаслужбы Антонюку: работал в интересах МАУ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговором ВАКС бывшему председателю Госавиаслужбы Денису Антонюку в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд первой инстанции признал экспредседателя Госавиаслужбы Антонюка виновным в том, что он в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" умышленно совершил ряд действий, которые привели к получению этой авиакомпанией преимуществ при совершении полетов по маршруту "Киев – Тегеран – Киев.

Это привело к тяжелым последствиям для другой авиакомпании - ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии".

Реклама:

Напомним:

Антонюк занимал пост главы Госавиаслужбы с марта 2014 года по сентябрь 2015 года. До этого он являлся директором "МАУ" по развитию маршрутной сети.

Читайте также: А криминала неМА(У): за что уволили главу Госавиаслужбы

Реклама: