Апелляция оставила без изменений приговор экспредседателю Госавиаслужбы Антонюку: работал в интересах МАУ
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений приговором ВАКС бывшему председателю Госавиаслужбы Денису Антонюку в виде трех с половиной лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Суд первой инстанции признал экспредседателя Госавиаслужбы Антонюка виновным в том, что он в интересах ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" умышленно совершил ряд действий, которые привели к получению этой авиакомпанией преимуществ при совершении полетов по маршруту "Киев – Тегеран – Киев.
Это привело к тяжелым последствиям для другой авиакомпании - ООО "Украинско-средиземноморские авиалинии".
Напомним:
Антонюк занимал пост главы Госавиаслужбы с марта 2014 года по сентябрь 2015 года. До этого он являлся директором "МАУ" по развитию маршрутной сети.
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