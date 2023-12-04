Курс валют на 4 декабря: гривня в банках укрепляется

4 декабря наличная гривня на черном рынке стабильна к котировкам накануне и укрепилась в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

К 11:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,04 – 37,38 грн против котировок в 36,72 – 37,37 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,53 – 40,75 грн против курса 40,59 – 40,78 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,8 – 37,4 грн (курс на 1 декабря – 37,05 – 37,55 грн);

Евро – 40,05 – 40,9 грн (курс на 1 декабря – 40,3 – 40,99 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,8 – 37,3 грн;

Ощадбанк – 36,8 – 37,45 грн;

Укрэксимбанк – 36,65 – 37,35 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,35 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,3 грн.

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Экономическая правда