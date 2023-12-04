ДТЭК в 2025 году хочет завершить строительство крупнейшей ВЭС в Восточной Европе 

Компания ДТЭК планирует в 2025 году завершить строительство Тилигульской ветровой электростанции, станет крупнейшей ВЭС в Восточной Европе, в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что группа ДТЭК и Vestas 4 декабря подписали меморандум о взаимопонимании по завершению строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции. Установленная мощность Тилигульской ВЭС составит 500 МВт, а общий объем инвестиций в проект превысят 650 млн евро.

"Финально I и II очереди ДТЭК Тилигульской ВЭС будут иметь 83 ветротурбины. Станция будет способна производить около 1,7 ТВт-часов электроэнергии ежегодно. Этого достаточно для нужд 900 тыс домохозяйств. Ожидается, что проект позволит сократить выбросы СО2 ежегодно на 1,7 млн тонн", - говорится в сообщении.

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В ДТЭК готовы начать строительство второй очереди ВЭС во 2 квартале следующего года, а закончить строительство в конце 2025 года. Постепенное подключение к сети смонтированных ветротурбин ожидается с конца 2024 года.

Добавляется, что инвестиции во вторую очередь Тилигульской ВЭС составят 450 млн евро и будут профинансированы за счет компании, а также передовых западных банков под государственные гарантии.

Напомним:

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Из-за долгов, накопившихся со стороны государства в расчетах за "зеленую" энергию, "ДТЭК Тилигульская ветроэлектростанция" с 1 сентября вышла из балансировочной группы госпредприятия "Гарантированный покупатель" и начала продажу всей электроэнергии самостоятельно, на энергорынке.

В мае 2023 года энергохолдинг ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС в Николаевской области с 19 турбинами мощностью 114 МВт из общей заявленной мощности 500 МВт.

25 апреля этого года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, определила процедуру входа и выхода объектов электроэнергетики, которым установлен "зеленый" тариф, из балансировочной группы "ГарПока". Производители из ВИЭ получили рыночную альтернативу "зеленому" тарифу и одновременно сохранили возможность вернуться в с возобновлением продажи произведенного ресурса по "зеленому" тарифу.

Согласно данным на сайте "ГарПока", в январе 2023 года уровень расчетов с ВИЭ-генерацией достиг 91%, в феврале - 57,9%, в марте - 51%, в апреле - 58,8%, в мае - 46,5%, июне - 44,4%, за 20 дней июля - 43,3%. В целом - 52%.

Экономическая правда.