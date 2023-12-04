Цена биткоина впервые с мая 2022 года превысила 41 тысячу долларов

Биткоин вырос на 5,1%, пересекая отметку в 41 тыс долл, впервые с мая 2022 года из-за ожиданий снижения процентных ставок и перспективе увеличения спроса со стороны сектора биржевых фондов.

Об этом пишет Bloomberg.

Токен вырос на целых 5,1% до 41 746 долл, и по состоянию на утро 4 декабря в Лондоне он немного не достиг этой отметки, подскочив в 2023 году до 152%. Последний раз биткойн был на таких уровнях в апреле 2022 года, до обвала стейблкоина TerraUSD, который вызвал разгром цифровых активов на 2 триллиона долларов.

Также меньшие токены, такие, как Ether и Dogecoin, также поднялись. Коэффициент 100 крупнейших криптовалют прибавил более 4%.

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"Инвесторы все больше убеждаются, что Федеральная резервная система покончила с повышением процентных ставок по мере охлаждения инфляции, сосредотачиваясь на вероятном масштабе сокращения базовых расходов на заимствования в следующем году", - говорится в сообщении.

Кроме того, криптоиндустрия также ожидает результатов заявок от таких компаний, как BlackRock, на создание первых спотовых криптовалютных ETF - биржевых фондов, цена которых будет привязана к биткоину.

"Биткойн продолжает поддерживаться оптимизмом относительно одобрения SEC для ETF и снижения ставки ФРС в 2024 году", - написал в примечании Тони Сикамор, рыночный аналитик IG Australia Pty.

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Напомним:

Один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan снизил свою оценку себестоимости производства криптовалюты Bitcoin после недавнего пересмотра методологии Кембриджского индекса потребления электроэнергии для биткоина (CBECI).

Экономическая правда.