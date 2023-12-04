Все разделы
Укр / Рус

Цена биткоина впервые с мая 2022 года превысила 41 тысячу долларов

Понедельник, 4 декабря 2023, 09:35 - Игорь Пилипив

Биткоин вырос на 5,1%, пересекая отметку в 41 тыс долл, впервые с мая 2022 года из-за ожиданий снижения процентных ставок и перспективе увеличения спроса со стороны сектора биржевых фондов.

Об этом пишет Bloomberg.

Токен вырос на целых 5,1% до 41 746 долл, и по состоянию на утро 4 декабря в Лондоне он немного не достиг этой отметки, подскочив в 2023 году до 152%. Последний раз биткойн был на таких уровнях в апреле 2022 года, до обвала стейблкоина TerraUSD, который вызвал разгром цифровых активов на 2 триллиона долларов.

Также меньшие токены, такие, как Ether и Dogecoin, также поднялись. Коэффициент 100 крупнейших криптовалют прибавил более 4%.

Реклама:

"Инвесторы все больше убеждаются, что Федеральная резервная система покончила с повышением процентных ставок по мере охлаждения инфляции, сосредотачиваясь на вероятном масштабе сокращения базовых расходов на заимствования в следующем году", - говорится в сообщении. 

Кроме того, криптоиндустрия также ожидает результатов заявок от таких компаний, как BlackRock, на создание первых спотовых криптовалютных ETF - биржевых фондов, цена которых будет привязана к биткоину.

"Биткойн продолжает поддерживаться оптимизмом относительно одобрения SEC для ETF и снижения ставки ФРС в 2024 году", - написал в примечании Тони Сикамор, рыночный аналитик IG Australia Pty. 

Реклама:

Напомним: 

Один из крупнейших мировых финансовых холдингов JPMorgan снизил свою оценку себестоимости производства криптовалюты Bitcoin после недавнего пересмотра методологии Кембриджского индекса потребления электроэнергии для биткоина (CBECI).

Экономическая правда.

bitcoin криптовалюта ФРС
Реклама:
Материалы по теме
Биткоин вырос до более 36 тысяч долларов из-за возможного одобрения ETF 9 ноября 2023, 09:42
Биткойн достигает максимума за 17 месяцев на фоне оптимизма в отношении ETF 25 октября 2023, 10:25
Биткоин подскочил к максимуму 2023 года на ставках биржевого фонда 24 октября 2023, 11:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте