Для ВСУ на испытание передали роботизированную платформу AGEMA

"Украинская бронетехника" передала Вооруженным силам Украины для испытания на передовой роботизированную платформу AGEMA.

Источник: и.о. главного конструктора компании "Украинская бронетехника" Богдан Петрив, Defense Express

Детали: Разработчиком этой платформы является компания Milanion из Объединенных Арабских Эмиратов, поставщиком "Украинская бронетехника", которая вносит в эти платформы свои доработки.

Военные должны проверить, как AGEMA может работать в различных условиях на фронте.

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Затем "УБ" будет принимать решение, можно ли эту платформу доработать на мощностях в Украине, или просить производителя, чтобы они провели эти доработки.

На этой платформе есть возможность установки различных видов вооружения, но наши военные испытывают ее пока без оружия.

Справочно: Масса платформы AGEMA составляет 602 килограмма, силовая установка - двигатель внутреннего сгорания на 40 лошадиных сил. Эта платформа может брать до 622 килограммов нагрузки при движении на суше, до 330 килограммов при движении на воде, или же буксировать груз до 544 килограммов.

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Скорость движения на суше составляет при этом до 29 км/ч, на воде - до 5 км/ч. AGEMA 8x8 рассчитана на выполнение разного рода миссий: логистическая поддержка, ведение разведки, эвакуация раненых с поля боя, запуск своих БПЛА или же борьба с вражескими дронами, обеспечение сотовой связи, выполнение других гуманитарных функций.

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Предыстория:

Многоцелевую роботизированную платформу Agema демонстрировали президенту Владимиру Зеленскому еще в октябре 2021 года по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Украинская правда