Украина и Италия договорились о совместном развитии возобновляемой энергетики

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Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии подписали меморандум о совместном развитии возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Согласно подписанному документу министерства будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

Соответствующий документ был подписан заместителем министра энергетики Светланой Гринчук и вице-министром министерства окружающей среды Италии Ваннией Гава в рамках Конференции ООН по изменению климата COP28, которая проходит в Дубае.

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В частности меморандум предусматривает сотрудничество в таких сферах интересов:

передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;

обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;

ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;

усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национального энергетического и климатического планов (NECP).

Экономическая правда.