Украина и Италия договорились о совместном развитии возобновляемой энергетики
Воскресенье, 3 декабря 2023, 16:57 -
Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии подписали меморандум о совместном развитии возобновляемой энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.
Согласно подписанному документу министерства будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.
Соответствующий документ был подписан заместителем министра энергетики Светланой Гринчук и вице-министром министерства окружающей среды Италии Ваннией Гава в рамках Конференции ООН по изменению климата COP28, которая проходит в Дубае.
Реклама:
В частности меморандум предусматривает сотрудничество в таких сферах интересов:
- передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;
- обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;
- ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;
- усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национального энергетического и климатического планов (NECP).
Экономическая правда.
Реклама: