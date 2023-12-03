В Украине в ноябре приобрели 5,4 тысячи новых легковых автомобилей – Укравтопром

В ноябре в Украине приобрели около 5,4 тыс новых авто, что на 6% меньше, чем в прошлом месяце.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

В ассоциации отмечают, что причиной снижения показателей за ноябрь месяц может быть блокирование границы польскими перевозчиками, из-за чего сроки доставки машин в Украину увеличились, соответственно и ожидание авто потребителями.

Однако по сравнению с ноябрем 2022 г. рынок увеличился на 74%.

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"Самой популярной маркой на рынке новых авто остается Toyota. За месяц было зарегистрировано 854 новых авто этой марки. Относительно октября текущего года, продажи новых Тойот уменьшились на 8%, но выросли на 22% по сравнению с ноябрем 2022 года", - говорится в сообщении.

Skoda является второй самой популярной маркой авто в Украине за прошлый месяц - 517 шт. Третий результат у Volkswagen - 476 авто.

Кроме того, в Топ-10 месяца попали:

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RENAULT - 383 шт;

NISSAN - 309 шт;

BMW - 253 шт;

MERCEDES-BENZ - 222 шт;

MAZDA - 189 ед.; SUZUKI - 180 шт;

CITROEN - 178 шт.

Добавляется, что самой популярной моделью месяца стал RENAULT Duster. В течение месяца первые номерные знаки получили 355 авто этой модели.

Всего за 2023 год украинцы приобрели 55 тыс новых легковых авто, что на 61% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Экономическая правда.