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Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты 

Пятница, 29 декабря 2023, 17:11 - Игорь Пилипив

Правительство на заседании 29 декабря повысило зарплаты лицам, работающим в условиях интенсивных обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что изменения направлены на повышение зарплат тем, кто работает в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий. Это касается также и государственных служащих.

Согласно принятым изменениям: 

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  • для работников предусмотреть возможность увеличить вдвое размер надбавки за работу во время интенсивных обстрелов на территориях, на которых ведутся активные боевые действия, в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы;
  • перечень работ, за которые выплачивается такая надбавка, будет определяться начальником областной военной администрации;
  • для госслужащих, работающих в особых условиях на территориях активных боевых действий во время интенсивных обстрелов, должностные оклады определять с учетом коэффициента 3 в расчете на месяц пропорционально рабочим дням, когда происходили обстрелы.

В министерстве добавляют, что перечень работников будет согласовываться с соответствующей областной военной администрацией.

Экономическая правда.

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