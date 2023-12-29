Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
Бюро экономической безопасности провело 35 обысков и осмотров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины, а именно Вячеславу Стрелковскому.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
В БЭБ отмечают, что соответствующие компании предоставляли нелегальные услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств полученных преступным путем преимущественно крупным сетям розничной торговли.
По данным источника ЭП в правоохранительных органах обыски проводились в компаниях подконтрольных Вячеславу Стрелковскому, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.
"По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. Общая сумма убытков, подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами - 767 млн грн", - говорится в сообщении.
Однако БЭБ со ссылкой на подсчеты аналитиков добавляют, что объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы - 21 млрд грн.
Сейчас детективы принимают меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету. По предварительной информации, Стрелковский координировал преступную деятельность предприятий, находясь за рубежом.
Кроме того, директорам двух юридических лиц уже сообщено о подозрениях в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Добавляется, что сейчас Досудебное расследование продолжается и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Экономическая правда.