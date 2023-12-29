Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора

Фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности провело 35 обысков и осмотров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины, а именно Вячеславу Стрелковскому.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В БЭБ отмечают, что соответствующие компании предоставляли нелегальные услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств полученных преступным путем преимущественно крупным сетям розничной торговли.

По данным источника ЭП в правоохранительных органах обыски проводились в компаниях подконтрольных Вячеславу Стрелковскому, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.

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"По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. Общая сумма убытков, подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами - 767 млн грн", - говорится в сообщении.

Однако БЭБ со ссылкой на подсчеты аналитиков добавляют, что объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы - 21 млрд грн.

Сейчас детективы принимают меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету. По предварительной информации, Стрелковский координировал преступную деятельность предприятий, находясь за рубежом.

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Кроме того, директорам двух юридических лиц уже сообщено о подозрениях в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Добавляется, что сейчас Досудебное расследование продолжается и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Экономическая правда.