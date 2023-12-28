Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды

Президент Владимир Зеленский 28 декабря подписал принятый Верховной Радой законопроект №5420, которым криминализируется контрабанда.

Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Как отметил первый заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк, в законопроекте были учтены поправки, на которых настаивал бизнес. В частности:

пороги для товарной контрабанды предлагается поднять в 5 раз;

пороги для контрабанды подакцизными товарами - вдвое;

вступление в силу положений по товарной контрабанде откладывается до середины 2024-го года (дедлайн по МВФ по перезагрузке БЭБ).

Также в законе были учтены многочисленные настаивания бизнеса относительно указания умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления.

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И существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за представление документов с ложными сведениями - они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также иметь влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 9 декабря приняла во втором чтении законопроект №5420 о криминализации контрабанды.

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