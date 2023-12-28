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США передали для украинских аграриев еще 16 зерновозов

Четверг, 28 декабря 2023, 16:39 - Европейская правда

Соединенные Штаты в декабре передали еще шестнадцать зерновозов для украинских аграриев, что должно помочь с логистикой зерна.

Об этом сообщила посол США Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

Посол рассказала, что только в декабре для украинских сельхозпроизводителей передали через USAID шестнадцать прицепов-зерновозов.

"Эти прицепы позволят увеличить объемы сбора и разгрузки зерна, увеличив пропускную способность на 31 400 тонн в год, поддерживая украинских фермеров, агрокомпании и экономику Украины", – отметила Бриджит Бринк.

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Ранее в USAID сообщали, что передали около 7000 украинским аграриям 14 тысяч тонн удобрений для весенней посевной.

Франция недавно передала Украине катер, который поможет обеспечивать экспорт зерна морским путем.

Киев на днях получил партию пожарных авто и мусоровозов из Германии.

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Европейская правда

Украина США зерно
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