Китайского производителя вездеходов отнесли к международным спонсорам войны: поставили машины армии РФ

НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны ведущего производителя мотовездеходов - китайскую компанию Shandong Odes Industry Co., Ltd (Aodes).

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Основанием для внесения компании в список стало то, что Минобороны РФ закупило китайские вездеходы производства компании Shandong Odes Industry Co., Ltd для нужд своей армии.

Также компания продолжает активно поставлять и другие автомобили в Россию и платить сотни тысяч долларов в бюджет агрессора.

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В Россию Shandong Odes начала поставлять свою продукцию с 2021 года. А официальным дистрибьютором Aodes на территории рф является ООО "Меркурий-ДВ". Только за 2022 год она уплатила налогов в бюджет агрессора на более 797 тыс долл.

Российское представительство Aodes состоит из более 60 дилерских центров, которые продают и обслуживают квадроциклы, мотовездеходы и гольфкары собственного производства.

В период с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023 года в Россию было импортировано товаров производства Aodes на более чем 16 млн долл. Среди них квадроциклы, запчасти для их ремонта и обслуживания, надувные лодки.

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"Но товары Aodes могут быть использованы не только как техника для активного отдыха или спорта. Так, в 2023 году Минобороны РФ закупило китайские вездеходы Desertcross 1000-3 для нужд своей армии.

По состоянию на середину ноября 2023 года в распоряжении врага уже насчитывалось 537 единиц Desertcross 1000-3, а до конца марта 2024 года должно быть закуплено еще 1590 единиц с "дополнительными опциями", - отметили в Нацагентстве.

Машины получили подразделения специального назначения для подвоза боеприпасов, других грузов весом до 550 кг, а также санитарно-эвакуационных задач.

"Компания Shandong Odes Industry через дистрибьюторов ООО "Меркуры -ДВ" и ООО "Формула Д" обеспечивает технологические возможности страны-агрессора, активно поддерживает экономику и военную машину России. Попыток осудить войну РФ против Украины от руководства компании не было", - резюмировали в НАПК.

Напоминаем:

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую компанию China Railway Construction Corporation (CRCC).