Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев

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Кабинет министров продлил до 31 марта 2024 года сроки физической проверки пенсионеров, которые стали ВПЛ до полномасштабной войны.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

"В связи с отменой карантина с 1 июля 2023 года, была восстановлена норма о прохождении такими пенсионерами из числа ВПЛ идентификации для продолжения получения пенсий. Но для того, чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, правительство продлило срок для нее сначала до 31 декабря 2024 года, а 27 декабря - еще до 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Учитывая, что во время войны часть украинцев не могут физически посетить отделение банка или отделение Пенсионного фонда, были значительно расширены способы прохождения физической идентификации, добавили в министерстве.

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Имеющиеся сегодня инструменты позволяют пройти ее как удаленно, так и лично посетив банковское учреждение или Пенсионный фонд.

"Определенный срок в 3 месяца необходимо использовать, чтобы пройти идентификацию удобным для себя способом, онлайн, офлайн или с помощью видеоконференции", - пояснили в ведомстве.

В случае непрохождения идентификации пенсия будет накапливаться на расчетном счете пенсионера, до момента прохождения идентификации. После прохождения - вся сумма пенсии будет перечисляться на счет пенсионера с месяца, в котором прекратилось финансирование выплаты.

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"Это предусмотрено для того, чтобы избежать злоупотреблений и ситуаций, когда средствами может воспользоваться другой человек, получив доступ к карте и ПИН-коду", - уточнили в министерстве.

Экономическая правда