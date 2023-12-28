Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов

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Кабинет министров изменил срок действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

"Для транспортировки топливных и взрывоопасных веществ, организации должны иметь соответствующие разрешительные документы. В частности, получение свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов. Эти документы выдаются в сервисных центрах МВД. Срок их действия на сегодня составляет 1 год", - заявили в МВД.

Отмечается, что только в течение 2023 года сервисные центры МВД выдали и продлили срок более 40 тысяч 800 свидетельств на перевозку опасных грузов.

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Ранее, если срок действия свидетельства на перевозку опасных грузов заканчивался во время действия военного положения, он автоматически продлевался. Этим документом можно было пользоваться на территории Украины во время действия военного положения и в течение 90 дней после его отмены.

Зато правительство и МВД приняли ряд документов, в связи с чем и было отменено продление сроков действия свидетельств на перевозку опасных грузов во время действия военного положения.

"Для получения соответствующего документа организация или перевозчик обращается в любой удобный региональный сервисный центр МВД. Специалисты осуществляют проверку соответствия конструкции и специального оборудования транспортного средства.

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Свидетельство выдается на все транспортные средства EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорий N и O, которые успешно прошли обязательный технический контроль и пригодны к перевозке опасных грузов", - пояснили в МВД.

Экономическая правда