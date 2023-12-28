Кабмин изменил срок действия свидетельств о допуске к перевозке опасных грузов
Кабинет министров изменил срок действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
"Для транспортировки топливных и взрывоопасных веществ, организации должны иметь соответствующие разрешительные документы. В частности, получение свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов. Эти документы выдаются в сервисных центрах МВД. Срок их действия на сегодня составляет 1 год", - заявили в МВД.
Отмечается, что только в течение 2023 года сервисные центры МВД выдали и продлили срок более 40 тысяч 800 свидетельств на перевозку опасных грузов.
Ранее, если срок действия свидетельства на перевозку опасных грузов заканчивался во время действия военного положения, он автоматически продлевался. Этим документом можно было пользоваться на территории Украины во время действия военного положения и в течение 90 дней после его отмены.
Зато правительство и МВД приняли ряд документов, в связи с чем и было отменено продление сроков действия свидетельств на перевозку опасных грузов во время действия военного положения.
"Для получения соответствующего документа организация или перевозчик обращается в любой удобный региональный сервисный центр МВД. Специалисты осуществляют проверку соответствия конструкции и специального оборудования транспортного средства.
Свидетельство выдается на все транспортные средства EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU категорий N и O, которые успешно прошли обязательный технический контроль и пригодны к перевозке опасных грузов", - пояснили в МВД.
Экономическая правда