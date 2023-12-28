Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются

reuters

Цены на нефть стабилизировались в четверг после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку уменьшились опасения относительно перебоев с поставками Красным морем, даже несмотря на то, что напряженность на Ближнем Востоке продолжала расти.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 10 центов, или на 0,1%, до 79,75 долл за баррель к 04:24 по Гринвичу.

Фьючерсы на американскую нефть марки WTI торговались на 5 центов ниже, на уровне 74,06 долл за баррель. В среду цены упали почти на 2%, поскольку крупные судоходные компании начали возвращаться в Красное море.

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"Беспокойство относительно судоходства в Красном море уменьшилось, но длительное беспокойство относительно напряженности на Ближнем Востоке затрудняет дальнейшие продажи", - сказал президент NS Trading, подразделения Nissan Securities, Хироюки Кикукава.

Датская судоходная компания Maersk заявила, что запланировала несколько десятков контейнеровозов, которые пройдут по Суэцкому каналу и Красному морю в течение ближайших недель после того, как в этом месяце она временно остановила движение по этим маршрутам после нападений йеменских хуситов.

Но перспектива длительной военной кампании Израиля в Газе и распространение конфликта на атаки на корабли в Красном море остаются основными факторами, влияющими на рыночные настроения, добавляет агентство.

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Экономическая правда