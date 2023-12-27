Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
Китайский автопроизводитель BYD готов обогнать Tesla и стать новым мировым лидером по продажам электромобилей.
Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, BYD, скорее всего, уже по итогам 4 квартала 2023 года опередит Tesla по количеству изготовленных электромобилей.
"Это будет одновременно символическим поворотным моментом для рынка электромобилей и дальнейшим подтверждением растущего влияния Китая на мировую автомобильную промышленность", - пишет Bloomberg.
Агентство напоминает, что в 2011 году гендиректор Tesla Илон Маск, отвечая на вопрос о BYD, рассмеялся и спросил: "Вы видели их машины?". В 2023-м он признал, что продукция концерна "очень конкурентоспособна".
Пока что Tesla опережает BYD по ряду ключевых показателей, включая выручку, прибыль и рыночную капитализацию, но и здесь разрыв может вскоре сократиться. Аналитики Bernstein ожидают, что уже в 2024 году доходы Tesla от продаж составят 114 млрд долл против 112 млрд долл у BYD, пишет Bloomberg.
"Конкурентная среда в автоиндустрии изменилась. Теперь дело не в размере и наследии автомобильных компаний, а в скорости, с которой они могут внедрять инновации", - заявила глава китайских операций шэньчжэньского хедж-фонда Snow Bull Capital Бриджет Маккарти.
Отмечается, что одним из преимуществ BYD над другими игроками является то, что компания производит собственные аккумуляторы. Еще до того, как она вышла на рынок автомобилей, в 2000-х годах BYD стала первым китайским поставщиком литийионных аккумуляторов для Motorola и Nokia. В 2008 году компания представила свой первый гибридный автомобиль - седан BYD F3DM.
Экономическая правда