Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD

Bloomberg

Китайский автопроизводитель BYD готов обогнать Tesla и стать новым мировым лидером по продажам электромобилей.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, BYD, скорее всего, уже по итогам 4 квартала 2023 года опередит Tesla по количеству изготовленных электромобилей.

"Это будет одновременно символическим поворотным моментом для рынка электромобилей и дальнейшим подтверждением растущего влияния Китая на мировую автомобильную промышленность", - пишет Bloomberg.

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Агентство напоминает, что в 2011 году гендиректор Tesla Илон Маск, отвечая на вопрос о BYD, рассмеялся и спросил: "Вы видели их машины?". В 2023-м он признал, что продукция концерна "очень конкурентоспособна".

Пока что Tesla опережает BYD по ряду ключевых показателей, включая выручку, прибыль и рыночную капитализацию, но и здесь разрыв может вскоре сократиться. Аналитики Bernstein ожидают, что уже в 2024 году доходы Tesla от продаж составят 114 млрд долл против 112 млрд долл у BYD, пишет Bloomberg.

"Конкурентная среда в автоиндустрии изменилась. Теперь дело не в размере и наследии автомобильных компаний, а в скорости, с которой они могут внедрять инновации", - заявила глава китайских операций шэньчжэньского хедж-фонда Snow Bull Capital Бриджет Маккарти.

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Отмечается, что одним из преимуществ BYD над другими игроками является то, что компания производит собственные аккумуляторы. Еще до того, как она вышла на рынок автомобилей, в 2000-х годах BYD стала первым китайским поставщиком литийионных аккумуляторов для Motorola и Nokia. В 2008 году компания представила свой первый гибридный автомобиль - седан BYD F3DM.

Экономическая правда