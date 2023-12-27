Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электричество для населения еще на 4 месяца

укринформ

Кабинет министров продлил действие ПСО (возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов) на электроэнергию до конца апреля следующего года.

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и в дальнейшем будет составлять 2,64 грн за кВт⋅ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона", - заявил Шмыгаль.

По его словам, украинская энергетика успешно проходит первый зимний месяц. Уже в течение нескольких дней снижается суточный максимум потребления электроэнергии.

Реклама:

"Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий", - заверил премьер.

Он добавил, что за последнюю неделю Украина дважды оказывала аварийную помощь Польше, принимая дополнительный объем электроэнергии.

Также во время заседания 27 декабря Кабмин одобрил привлечение для "Укрэнерго" 3 млн евро от Европейского инвестиционного банка для оплаты счетов подрядчиков за выполненные работы.

Реклама:

Экономическая правда