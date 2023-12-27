Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов

фото: Bloomberg

Судоходный гигант Hapag-Lloyd заявил, что будет держать свои суда подальше от Красного моря даже после запуска возглавляемой США оперативной группы для защиты ключевого торгового маршрута от нападений йеменских хуситов.

Об этом пишет Bloomberg.

Спотовые ставки на контейнерные перевозки подскочили на 26% за последние четыре недели и "вероятно, останутся на повышенном уровне", пока рейсы будут продолжать перенаправляться, говорится в аналитической записке Bloomberg Intelligence.

Цены на нефть выросли с момента усиления атак, хотя трейдеры все еще не предвидят серьезных перебоев в ценообразовании.

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На прошлой неделе началась возглавляемая США операция, целью которой является сдерживание угрозы мировой торговле, вызванной войной между Израилем и ХАМАСом. Боевики, базирующиеся в Йемене, заявляют, что действуют в поддержку палестинцев, и изначально нацеливались на корабли, имеющие связь с Израилем.

"В последние дни мало что указывает на уменьшение количества нападений, а во вторник был атакован контейнеровоз, известный как MSC United VIII.

В то же время, на фоне операции США, второй крупнейший перевозчик в мире Moller-Maersk A/S, заявил, что готовится возобновить движение через Красное море и будет отклоняться от маршрута только "в каждом конкретном случае".

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"Тем не менее, общий риск в этом регионе не устранен полностью", - заявил представитель компании Адхиш Алавани в комментарии по электронной почте. "Maersk без колебаний переоценит ситуацию и снова инициирует планы изменения маршрута, если мы посчитаем это необходимым для безопасности наших судов", - добавил он.

Другая компания CMA CGM заявила, что разрабатывает планы по постепенному увеличению количества судов, которые отправляются через Суэцкий канал.

Экономическая правда