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Украина в декабре получила 5 миллиардов долларов финансовой помощи - Минфин

Среда, 27 декабря 2023, 16:06 - Экономическая правда

В декабре Украина получила 5 млрд долларов внешнего финансирования, среди которых 11% составляли грантовые средства, которые предоставляются на безвозвратных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов. 

"5 млрд долларов США внешнего финансирования поступило в общий фонд Государственного бюджета Украины в декабре 2023 года. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи", - отмечают в министерстве. 

Привлеченные средства в декабре поступили от:

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  • Японии - 2,2 млрд долл (льготное финансирование и гранты);
  • ЕС - 1,6 млрд долл (льготное финансирование);
  • МВФ - около 900 млн долл (льготное финансирование);
  • Норвегии - 190 млн долл (грант);
  • Германии - 55 млн долл (грант);
  • США - 50 млн долл (грант);
  • Швейцарии - 20 млн долл (грант);
  • Всемирный банк - 8 млн долл (льготное финансирование).

Добавляется, что привлеченная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.

Напомним:

Для покрытия дефицита госбюджета в 2023 году Украина привлекла рекордный объем заимствований на внутреннем рынке, а также 42 млрд долларов внешнего финансирования.

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финансы Минфин
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