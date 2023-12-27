Украина в декабре получила 5 миллиардов долларов финансовой помощи - Минфин
В декабре Украина получила 5 млрд долларов внешнего финансирования, среди которых 11% составляли грантовые средства, которые предоставляются на безвозвратных условиях.
Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
"5 млрд долларов США внешнего финансирования поступило в общий фонд Государственного бюджета Украины в декабре 2023 года. Грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили 11% из общего объема финансовой помощи", - отмечают в министерстве.
Привлеченные средства в декабре поступили от:
- Японии - 2,2 млрд долл (льготное финансирование и гранты);
- ЕС - 1,6 млрд долл (льготное финансирование);
- МВФ - около 900 млн долл (льготное финансирование);
- Норвегии - 190 млн долл (грант);
- Германии - 55 млн долл (грант);
- США - 50 млн долл (грант);
- Швейцарии - 20 млн долл (грант);
- Всемирный банк - 8 млн долл (льготное финансирование).
Добавляется, что привлеченная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение оплаты труда работников секторов образования и здравоохранения, гуманитарные нужды, а также обеспечение социальной защиты населения.
Напомним:
Для покрытия дефицита госбюджета в 2023 году Украина привлекла рекордный объем заимствований на внутреннем рынке, а также 42 млрд долларов внешнего финансирования.