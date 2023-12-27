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Украинская ИТ-армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ 1С-Рарус.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Одна из крупнейших ERP-систем в РФ остановила работу из-за атак украинской ИТ Армии. Клиенты не могут использовать бухгалтерские сервисы и работать в полную силу", - заявил Федоров.

Отмечается, что 1С-Рарус насчитывает 150 тыс пользователей, среди которых такие технологические гиганты и спонсоры войны, как Татнефть и ВТБ. Соответственно клиенты в магазинах и на заправках не могут произвести оплату, потому что касса не работает. А это миллионные убытки для российской экономики.

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Напомним:

Украинская ИТ-Армия остановила работу крупнейших аэропортов России.