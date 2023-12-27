Поставки Tesla в этом году бьют рекорды, но не соответствуют ожиданиям Маска
Компания Tesla готовится объявить об еще одном рекордном квартале по поставкам электромобилей, но общий годовой показатель, вероятно, не дотянет до амбициозной цели в 2 млн в год, которую гендиректор Илон Маск озвучил в начале 2023 года.
Об этом пишет Reuters.
"Столкнувшись с замедлением продаж, Tesla использовала свою ведущую в отрасли маржу и снизила цены на свои четыре модели автомобилей по всему миру в 2023 году, сосредоточившись на Китае, где компания потеряла долю рынка в пользу местных производителей, включая BYD.
Ценовая война и замедление спроса на электромобили побудили автопроизводителей, включая Ford Motor, отказаться от своих планов электрификации, оставив Tesla безоговорочным лидером в США и помог ее акциям вырасти более чем вдвое в этом году", - пишет агентство.
"Четвертый квартал обычно является самым сильным в году с точки зрения поставок для Tesla, и мы ожидаем, что так будет и в этом году", - сказал старший аналитик CFRA Research Гарретт Нельсон.
Ожидается, что в этом году Tesla поставит 1,82 млн элетромобилей по всему миру, что на 37% больше, чем в прошлом году.
В январе Маск заявлял, что Tesla имеет потенциал достичь 2 миллионов поставок в этом году, если не произойдет какого-то "чертового форс-мажора". Но еще в октябре он предупреждал, что более высокие затраты на займы давят на спрос.
Компания также заявила, что имеет целью достичь среднегодового роста на 50% в течение нескольких лет.
В 2024 году лидеру рынка электромобилей придется бороться с потерей федеральных налоговых льгот на некоторые свои автомобили в США, а также в Германии, где правительство досрочно прекращает свою программу субсидирования электромобилей.
Это может привести к дальнейшему снижению цен в следующем году, даже несмотря на то, что ожидается снижение процентных ставок и стоимости ингредиентов для аккумуляторов, добавляет Reuters.
Экономическая правда