Поставки Tesla в этом году бьют рекорды, но не соответствуют ожиданиям Маска

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Компания Tesla готовится объявить об еще одном рекордном квартале по поставкам электромобилей, но общий годовой показатель, вероятно, не дотянет до амбициозной цели в 2 млн в год, которую гендиректор Илон Маск озвучил в начале 2023 года.

Об этом пишет Reuters.

"Столкнувшись с замедлением продаж, Tesla использовала свою ведущую в отрасли маржу и снизила цены на свои четыре модели автомобилей по всему миру в 2023 году, сосредоточившись на Китае, где компания потеряла долю рынка в пользу местных производителей, включая BYD.

Ценовая война и замедление спроса на электромобили побудили автопроизводителей, включая Ford Motor, отказаться от своих планов электрификации, оставив Tesla безоговорочным лидером в США и помог ее акциям вырасти более чем вдвое в этом году", - пишет агентство.

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"Четвертый квартал обычно является самым сильным в году с точки зрения поставок для Tesla, и мы ожидаем, что так будет и в этом году", - сказал старший аналитик CFRA Research Гарретт Нельсон.

Ожидается, что в этом году Tesla поставит 1,82 млн элетромобилей по всему миру, что на 37% больше, чем в прошлом году.

В январе Маск заявлял, что Tesla имеет потенциал достичь 2 миллионов поставок в этом году, если не произойдет какого-то "чертового форс-мажора". Но еще в октябре он предупреждал, что более высокие затраты на займы давят на спрос.

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Компания также заявила, что имеет целью достичь среднегодового роста на 50% в течение нескольких лет.

В 2024 году лидеру рынка электромобилей придется бороться с потерей федеральных налоговых льгот на некоторые свои автомобили в США, а также в Германии, где правительство досрочно прекращает свою программу субсидирования электромобилей.

Это может привести к дальнейшему снижению цен в следующем году, даже несмотря на то, что ожидается снижение процентных ставок и стоимости ингредиентов для аккумуляторов, добавляет Reuters.

Экономическая правда