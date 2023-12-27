70% абонентов Херсона без света из-за обстрелов 26 декабря - ОВА
Среда, 27 декабря 2023, 11:15 -
Из-за обстрелов врага 26 декабря без электроснабжения остаются 70% абонентов Херсона.
Об этом сообщил начальник ОВА Александр Прокудин.
"Из-за вчерашних российских обстрелов сильно пострадала энергетическая инфраструктура Херсона. Без электроснабжения остаются 70% абонентов", - сказал Прокудин.
По его словам, "энергетики уже работают", "определяют степень повреждения, после – немедленно становятся к аварийно-восстановительным работам".
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"Пока назвать сроки их завершения сложно. Однако специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы скорее восстановить свет", - подытожил Прокудин .
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