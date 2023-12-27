Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой 

По состоянию на конец 2023 года средняя стоимость чашки эспрессо в Украине составляла 30 грн.

Об этом говорится в исследовании "Индекс Эспрессо", которое провела платформа открытых данных Опендатабот.

В целом, Индекс Эспрессо в Украине вырос за последние годы в два раза: с 15 грн в 2017 году до 30 грн - в 2023 году.

В среднем цена на эспрессо росла на 1 грн в год.

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Самый высокий скачок в цене произошел в 2022 году. За год средняя стоимость эспрессо выросла с 20 грн до 28 грн.

По состоянию на декабрь 2023 года самая высокая цена эспрессо в Украине - в Одесской области (36 грн). На втором месте - Донецкая область (35 грн). На третьем - Харьковская область (32 грн).

Самая низкая цена эспрессо - в Хмельницкой области (21 грн). На втором месте - Сумская область (23 грн). На третьем - Житомирская и Винницкая области (24 грн).

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Напоминаем:

Значение эспрессо влияет на цену любого напитка в кофейне - это основная составляющая каждого кофейного напитка.

Индекс Эспрессо - это показатель, который применяется для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Такой индикатор помогает оценить, насколько велика разница в ценах на одинаковые товары и услуги в разных странах, отражая покупательную способность и уровень инфляции.