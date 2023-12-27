Украина начала импортировать соль из Африки, поскольку с добычей на Закарпатье есть проблемы
Украина вынуждена закупать техническую соль в Африке, поскольку Буштинское месторождение соли в Закарпатской области не работает на полную мощность.
Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита.
"Ситуация с закарпатской солью такова: предприятие начало разрабатывать месторождение в 22-м году, после российского вторжения. Работа запускалась очень быстрыми темпами и постоянно возникали проблемы. Это вопрос и профессионального уровня работников, и георазведки", - отметил он.
По словам главы ОВА, проблема заключалась в том, что на момент запуска разработки месторождения не была должным образом проведена геодезия.
"Они сначала не планировали бетонировать шахту, впоследствии, когда проход начал засыпаться, это необходимо было сделать. Поэтому заново копали, ставили металлоконструкции, укрепляли и т.д.", - рассказал Никита.
Также, в случае, если месторождение заработает в полную силу, существует риск уничтожить грузовиками трассы Мукачево-Рогатин и Киев-Чоп.
"Мощности этой шахты должны обеспечивать все потребности страны в технической соли. А это - 400 тысяч тонн в год. Теперь представьте себе, что эти 400 тысяч тонн поедут с места добычи грузовыми автомобилями..." - отметил председатель Закарпатской ОГА.
По его словам, власти планируют договориться с Укрзализныцей о прокладке отдельной колеи к месторождению.
"Договоренности есть, но этот вопрос не закрыт на сегодня, потому что предприятие пока использовало все инвестиции", - рассказал глава ОВА.
В частности средства были израсходованы на на строительство тоннеля и прохода в солевую шахту.
"Там строят два тоннеля, один - резервный, чтобы в случае повреждения первого работа продолжалась через резервный и не останавливалось производство. Второй тоннель пока недостроен. Поэтому сейчас мы говорим, что предприятие добралось до породы, начали отбирать техническую соль", - отметил Микита.
Чтобы наладить инфраструктуру, провести доразведку месторождения, доделать проход, нужен еще год. Инвестор вложил в этот проект уже около 170 млн грн.
На Буштынском месторождении сейчас добывают около 45 тонн технической соли в сутки. При необходимости могут увеличивать цифру до 200 тонн (из которой получается 600 тонн смеси для посыпки дорог).
"Этого хватит Закарпатью для себя и соседних областей. Но такое количество технической соли не покроет всех потребностей страны", - , подчеркнул Виктор Микита.
Поэтому техническую соль сейчас доставляют из африканских стран по 2500 грн за тонну.
До большой войны стоимость тонны технической соли из Артемсоли составляла 1500 грн. Когда в 2022-м не было никакой соли, ее завозили по цене 7000-9000 грн за тонну.
Стоимость закарпатской соли с Буштынского месторождения сейчас составляет 3000 грн, но качество - на порядок выше африканской, утверждает глава ОВА.
"Производитель проводил экспертизы, она прекрасно растворяется. Поэтому закарпатскую соль будут покупать. Плюс, если учесть логистику, то соль, которая поступает в порты, где-то там на юге страны и будет осваиваться, а мы своей сможем закрывать потребности запада и центра", - отметил он.