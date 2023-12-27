Украина начала импортировать соль из Африки, поскольку с добычей на Закарпатье есть проблемы

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Украина вынуждена закупать техническую соль в Африке, поскольку Буштинское месторождение соли в Закарпатской области не работает на полную мощность.

Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Ситуация с закарпатской солью такова: предприятие начало разрабатывать месторождение в 22-м году, после российского вторжения. Работа запускалась очень быстрыми темпами и постоянно возникали проблемы. Это вопрос и профессионального уровня работников, и георазведки", - отметил он.

По словам главы ОВА, проблема заключалась в том, что на момент запуска разработки месторождения не была должным образом проведена геодезия.

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"Они сначала не планировали бетонировать шахту, впоследствии, когда проход начал засыпаться, это необходимо было сделать. Поэтому заново копали, ставили металлоконструкции, укрепляли и т.д.", - рассказал Никита.

Также, в случае, если месторождение заработает в полную силу, существует риск уничтожить грузовиками трассы Мукачево-Рогатин и Киев-Чоп.

"Мощности этой шахты должны обеспечивать все потребности страны в технической соли. А это - 400 тысяч тонн в год. Теперь представьте себе, что эти 400 тысяч тонн поедут с места добычи грузовыми автомобилями..." - отметил председатель Закарпатской ОГА.

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По его словам, власти планируют договориться с Укрзализныцей о прокладке отдельной колеи к месторождению.

"Договоренности есть, но этот вопрос не закрыт на сегодня, потому что предприятие пока использовало все инвестиции", - рассказал глава ОВА.

В частности средства были израсходованы на на строительство тоннеля и прохода в солевую шахту.

"Там строят два тоннеля, один - резервный, чтобы в случае повреждения первого работа продолжалась через резервный и не останавливалось производство. Второй тоннель пока недостроен. Поэтому сейчас мы говорим, что предприятие добралось до породы, начали отбирать техническую соль", - отметил Микита.

Чтобы наладить инфраструктуру, провести доразведку месторождения, доделать проход, нужен еще год. Инвестор вложил в этот проект уже около 170 млн грн.

На Буштынском месторождении сейчас добывают около 45 тонн технической соли в сутки. При необходимости могут увеличивать цифру до 200 тонн (из которой получается 600 тонн смеси для посыпки дорог).

"Этого хватит Закарпатью для себя и соседних областей. Но такое количество технической соли не покроет всех потребностей страны", - , подчеркнул Виктор Микита.

Поэтому техническую соль сейчас доставляют из африканских стран по 2500 грн за тонну.

До большой войны стоимость тонны технической соли из Артемсоли составляла 1500 грн. Когда в 2022-м не было никакой соли, ее завозили по цене 7000-9000 грн за тонну.

Стоимость закарпатской соли с Буштынского месторождения сейчас составляет 3000 грн, но качество - на порядок выше африканской, утверждает глава ОВА.

"Производитель проводил экспертизы, она прекрасно растворяется. Поэтому закарпатскую соль будут покупать. Плюс, если учесть логистику, то соль, которая поступает в порты, где-то там на юге страны и будет осваиваться, а мы своей сможем закрывать потребности запада и центра", - отметил он.