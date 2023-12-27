У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны

Строительство автомобильного путепровода на пересечении улиц Богатырской и Полярной кгга

Киевская городская государственная администрация начала строить развязку на пересечении Богатырской и Полярной улиц за средства из государственного бюджета, а завершить должна за городские.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью ЭП.

"Мне государство дало 2,8 миллиарда на развитие транспортной инфраструктуры. Это целевые средства. Субвенция из государственного бюджета. Правительство дает под городские целевые программы. Они же с меня потом спросят: "Я тебе деньги дал? Чего ты их не используешь?", – говорит Поворозник.

На 2024 год субвенция из госбюджета отсутствует, поэтому достраивать развязку придется за налоги киевлян. "Я ее не оставлю. Возможно, мы не будем "рисовать губы" развязке на Оболони, но движение пустить по ней надо", – заявил Поворозник.

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Необходимость реконструкции Дегтяревского путепровода заместитель Виталия Кличко объяснил его аварийным состоянием. Продолжение Кольцевой дороги до Оболонского проспекта, по мнению Поворозника, даст жителям Оболони альтернативный путь выезда из массива и уменьшит пробки на улице Елены Телиги.

С тезисом о том, что увеличение предложения дорог приводит к увеличению количества автомобилей на дорогах и соответствующему увеличению уровня пробок Поворозник согласен, но предлагает руководствоваться "здравым смыслом" в принятии транспортных решений.

На вопрос, можно ли было бы использовать целевую субвенцию на развитие общественного транспорта, Поворозник ответил утвердительно, но заверил, что и в таком случае под стенами КГГА проходили бы акции протеста против таких расходов.

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Напомним, с лета 2023 года в городах Украины, в том числе и в Киеве, проходят акции протеста "Деньги на ВСУ".

Подробнее читайте по ссылке: Первый заместитель Кличко Николай Поворозник: Метро – как дверь. Тринадцать лет она открывалась, а в один день бац – и ручка отпала

Экономическая правда