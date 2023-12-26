Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США

Цены на нефть 26 декабря растут, поскольку инвесторы сосредоточились на геополитической напряженности на Ближнем Востоке и оптимизме относительно того, что Федеральная резервная система США вскоре начнет снижать процентные ставки, повышая глобальный экономический рост и спрос на топливо.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 26 центов, или 0,3%, до 79,33 долларов за баррель к 07:32 по Гринвичу.

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Американская нефть West Texas Intermediate повысилась 73,72 долларов за баррель - на 16 центов, или 0,2%.

Что повлияло на цены

Ожидания снижения процентных ставок и конфликт в Красном море привели к недавнему восстановлению цен на нефть, хотя объявление Maersk о восстановлении судоходных маршрутов водным путем в определенной степени уменьшило беспокойство относительно предложения.

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На прошлой неделе оба контрольных показателя выросли примерно на 3% после того, как нападения хуситов на корабли нарушили глобальное судоходство и торговлю, усилив напряженность на Ближнем Востоке в результате конфликта между Израилем и Газой.

Датская компания Maersk заявила, что готовится возобновить судоходство в Красном море и Аденском заливе, ссылаясь на развертывание возглавляемой США военной операции, направленной на обеспечение безопасности торговли в этом районе.

Кроме того, Иран в понедельник опроверг заявление США о том, что дрон, запущенный из Ирана, поразил танкер-химовоз в Индийском океане.

Цены на нефть также поддержали ожидания, что ФРС снизит процентные ставки в следующем году после того, как данные США, опубликованные в пятницу, показали по некоторым ключевым параметрам, что сейчас инфляция находится на уровне или ниже целевого значения центрального банка в 2%.

Более низкие процентные ставки сокращают расходы потребителей на займы, что может способствовать экономическому росту и спросу на нефть.