В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году

Большинство членов Комитета монетарной политики Национального банка Украины видят возможность для понижения учетной ставки на 1-2 процентных пункта в течение 2024 года.

Об этом сообщает Нацбанк по итогам дискуссии членов комитета.

Все 11 членов комитета проголосовали за снижение учетной ставки с 16% до 15% годовых.

В то же время, несколько членов комитета считают, что несмотря на возможности, ставку целесообразно сохранить на существующем уровне.

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Однако, большинство уверены, что если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию и реализации ключевых негативных рисков удастся избежать, НБУ сможет продолжить цикл смягчения процентной политики.

"Важной предпосылкой этого является, в частности, восстановление ритмичности поступления внешней помощи", - сообщает регулятор мнение большинства членов комитета.

В то же время, члены комитета согласились, что в условиях войны Нацбанк должен действовать осторожно, чтобы не подорвать макрофинансовую стабильность. В частности, регулятор обязан поддерживать привлекательность гривневых инструментов и активов для сбережений с целью обеспечения курсовой устойчивости и умеренной инфляции.

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"Учитывая это, пространство для дальнейшего снижения учетной ставки незначительно. Несколько из участников дискуссии отметили, что это максимум 1-2 п.п. в течение 2024 года. Зато, по мнению нескольких других членов КМП, целесообразным будет сохранение учетной ставки неизменной в течение следующего года", - указано в релизе регулятора по итогам дискуссии.

Напоминаем:

В конце октября, Нацбанк при пересмотре прогнозной траектории учетной ставки указал, что наиболее вероятным является сохранение учетной ставки в 2024 году на уровне 15%.